O que disseram os colunistas de GZH sobre a derrota do Grêmio para o Flamengo

Gremistas foram superados em casa. Duda Fortes / Agencia RBS

Mais de 30 mil torcedores foram à Arena com a expectativa de que o Grêmio fizesse frente ao Flamengo, neste domingo (10). Porém, o Tricolor foi dominado pela equipe carioca.

Confira abaixo o que os colunistas de GZH disseram sobre a partida.

O técnico do Grêmio, Luís Castro, destacou que o time adversário foi superior ao longo de toda a partida e fez por merecer o resultado. O problema é que a derrota coloca o Grêmio no Z-4.

— Sou de convicções. Tenho convicção que vamos ter coisas boas ao longo da temporada. É um dia que nos lança para a desconfiança total, por ter sido um jogo não muito concedido, por ter um adversário superior a nós e por ter caído no Z-4. Portanto é um cenário, um contexto para explodir e falar muita coisa. É uma tempestade perfeita. Agora está tudo mal. É preciso ter calma e fazer uma reflexão racional e não emocional.