O provável time do Grêmio contra o Santos

Caio Paulista é opção para o lugar de Pedro Gabriel. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio recebe o Santos neste sábado (23), às 19h, na Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão. Com o objetivo de se distanciar do Z-4, Luís Castro vai mandar a campo um time adaptado e com desfalques importantes.

Gustavo Martins segue como dúvida. Assim, Luis Eduardo deve ser mantido na posição ao lado de Viery. Na lateral, Caio Paulista ocupa a vaga de Pedro Gabriel, suspenso.

O meio também sofrerá uma mudança devido à suspensão de Gabriel Mec. Os cotados para a posição são Willian e Braithwaite. A dupla de volantes com Noriega e Léo Pérez deve ser mantida.

A boa notícia é o possível retorno de Arthur. Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, o volante ainda não estaria 100% liberado para voltar, mas a vontade da comissão técnica é relacionar o jogador, que pode começar como opção no banco de reservas.

Provável Grêmio

Assim, uma possível escalação do Grêmio tem: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Caio Paulista; Noriega, Pérez e Willian (Braithwaite); Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

Confronto direto

Grêmio e Santos se enfrentam às 19h de sábado, na Arena, pela 17ª rodada. Ambas as equipes somam 18 pontos e estão imediatamente acima da zona do rebaixamento: o time gaúcho é 15º e o paulista 16º.