O provável time do Grêmio contra o Bahia

Depois de garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil com goleada sobre o Confiança, o Grêmio volta a campo neste domingo (17) com outra importante missão: sair do Z-4 do Brasileirão. Pela 16ª rodada, o Tricolor enfrenta o Bahia, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Existe dúvida quanto à formação que será escolhida por Luís Castro, mas o certo é que haverá mudanças. Pavon está fora por suspensão e Balbuena deixou a partida lesionado.
Contra o Confiança, o técnico desmanchou o trio de zagueiros, mas a tendência é que a formação retorne. Luís Eduardo foi convocado para compor o grupo em Salvador e pode ser o substituto de Balbuena.
No lugar de Pavon, as opções são Enamorado ou Marcos Rocha, dependendo do esquema a ser adotado. A escalação final será definida no último treino antes da partida, neste sábado (16), no CT do Vitória.
Provável escalação
Uma possível escalação do Grêmio tem: Weverton; Luís Eduardo, Gustavo Martins e Viery; Enamorado (Marcos Rocha), Pérez, Tiaguinho, Mec e Pedro Gabriel; Amuzu e Carlos Vinícius.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲