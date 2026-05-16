O provável time do Grêmio contra o Bahia

Luís Eduardo pode compor o trio de zagueiros. Angelo Pieretti / Grêmio

Existe dúvida quanto à formação que será escolhida por Luís Castro, mas o certo é que haverá mudanças. Pavon está fora por suspensão e Balbuena deixou a partida lesionado.

Contra o Confiança, o técnico desmanchou o trio de zagueiros, mas a tendência é que a formação retorne. Luís Eduardo foi convocado para compor o grupo em Salvador e pode ser o substituto de Balbuena.

No lugar de Pavon, as opções são Enamorado ou Marcos Rocha, dependendo do esquema a ser adotado. A escalação final será definida no último treino antes da partida, neste sábado (16), no CT do Vitória.

Provável escalação

Uma possível escalação do Grêmio tem: Weverton; Luís Eduardo, Gustavo Martins e Viery; Enamorado (Marcos Rocha), Pérez, Tiaguinho, Mec e Pedro Gabriel; Amuzu e Carlos Vinícius.