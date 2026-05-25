O plano do Grêmio para Villasanti antes da Copa do Mundo

Recuperado de uma grave lesão e cirurgia no joelho esquerdo, Villasanti foi relacionado na última rodada do Brasileirão, mas assistiu do banco de reservas da Arena a vitória sobre o Santos. O objetivo do volante é atuar por alguns minutos contra o Montevideo City Torque, nesta terça-feira (26), ou contra o Corinthians, no próximo sábado (30).
A ideia do jogador é readquirir ritmo de jogo e, de quebra, mostrar serviço ao técnico da seleção paraguaia, Gustavo Alfaro, a tempo de ser convocado para a Copa do Mundo. Mas, antes, precisa convencer o técnico Luís Castro.
— O Villasanti pode ganhar minutos. Se trabalhar para ganhar os minutos e for melhor do que os colegas no treino, ganha minutos. Se ele não estiver ao nível dos colegas, e os colegas estiverem melhor que ele, não ganha. Ganham minutos através daquilo que fazem no treino — comentou o treinador gremista.
No elenco gremista, a concorrência para a posição tem Leonel Pérez, Arthur, Noriega, Dodi, Tiago e Zortéa.
Calendário paraguaio
A convocação da seleção paraguaia ainda não foi divulgada, mas alguns jogadores presentes na pré-lista já estão se apresentando em Assunção. No dia 5 de junho, a equipe tem um amistoso contra Nicarágua, no Estádio Defensores del Chaco.
O Paraguai está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Estados Unidos, Austrália e Turquia. A estreia ocorre no dia 12, contra os anfitriões americanos.
