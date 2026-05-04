O motivo que faz o Atlético-MG reavaliar investida em atacante do Grêmio para substituir Hulk

Dinamarquês voltou a jogar em março após ruptura no tendão de Aquiles. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Atlético-MG não pretende fazer nova investida em Braithwaite para suprir a saída de Hulk. Após aceitar rescindir o contrato do atacante, que encaminhou acerto com o Fluminense, o clube de Belo Horizonte deve se contentar com o que dispõe no elenco atual.

No início do ano, com o temor de perder o ídolo atleticano, a diretoria mineira realizou uma sondagem pelo atacante do Grêmio, que se recuperava de uma ruptura do tendão de Aquiles. Neste contexto, o clube comprou o colombiano Mateo Cassierra junto ao Zenit, da Rússia, por 7 milhões de euros (mais de R$ 40 milhões).

Após um início tímido, o jogador deslanchou sob o comando do técnico Eduardo Domínguez. No total, disputou 18 jogos e marcou quatro gols - três deles nas últimas cinco partidas.

— Cada dia me sinto melhor. Estou tendo sequência, isso é muito importante. Hoje (sábado) consegui marcar, mas o mais importante é a vitória da equipe — comentou Cassierra após a vitória de 3 a 1 sobre o clássico contra o Cruzeiro, em que marcou um gol e deu uma assistência.

Com a ascensão do reforço atleticano, Braithwaite deixou de ser uma alternativa na Cidade do Galo. Por outro lado, voltou a vestir a camisa do Grêmio. Desde março, quando voltou a ser relacionado, foram 11 aparições (tendo sido titular três vezes) e nenhum gol marcado.

Com contrato renovado até dezembro de 2027, o dinamarquês tem um salário que - somado ao parcelamento das luvas - beira os R$ 2 milhões mensais.