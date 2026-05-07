O Grêmio deve liberar Amuzu para a seleção de Gana? Vote na enquete

Amuzu ficaria de fora de dois jogos para atuar por Gana. Renan Mattos / Agencia RBS

Aos 45 do segundo tempo, bateu à porta de Amuzu a chance de ir para a Copa do Mundo. O atacante foi convocado pela seleção de Gana para o amistoso contra o México, em 22 de maio. É a primeira convocação do português Carlos Queiroz, anunciado como novo comandante da equipe em abril.

Acontece que o amistoso está marcado entre dois jogos importantes do Grêmio: contra o Palestino, no dia 20 de maio, pela penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana, e contra o Santos, no dia 23, pelo Brasileirão, ambos na Arena. Por não ser data Fifa, o clube não tem obrigação de liberar o jogador.

A direção vê Amuzu como uma peça imprescindível para o esquema de Luís Castro e considera fundamental a presença do atacante nas partidas. O Grêmio avalia a situação e vai buscar um acordo que seja bom para as duas partes.

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