O Grêmio deve liberar Amuzu para a seleção de Gana? Veja o resultado da enquete

Amuzu foi chamado pela primeira vez para a seleção. eff / Agencia RBS

O atacante Amuzu, do Grêmio, foi convocado por Gana para enfrentar o México, em um amistoso no dia 22 de maio. Essa é a primeira vez que o jogador é chamado para uma partida da seleção, na primeira convocação do português Carlos Queiroz desde que chegou ao cargo, em abril.

No entanto, por não se tratar de uma data Fifa, o clube não é obrigado a liberar o jogador. Além disso, caso Amuzu se apresente à seleção, perderá os jogos contra Palestino, no dia 20 de maio, pela penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana, e contra o Santos, no dia 23, pelo Brasileirão, ambos na Arena.

Em enquete de Zero Hora, o torcedor do Grêmio é amplamente a favor da liberação do jogador. Foram 705 votos a favor, e 99 contrários à ida de Amuzu para o amistoso, num placar de 87,7% para o "sim", e apenas 12,3% para o "não".

Veja abaixo: