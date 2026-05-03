Grêmio

Baixa no tricolor
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Nardoni tem lesão confirmada pelo Grêmio; veja a previsão de retorno

Volante sentiu a coxa esquerda no empate com o Athletico-PR e virou mais uma baixa para o meio-campo de Luís Castro

Zero Hora

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