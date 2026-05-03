Nardoni tem lesão confirmada pelo Grêmio; veja a previsão de retorno

Nardoni teve diagnosticada uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio confirmou, neste domingo (3), a lesão de Juan Nardoni. O volante foi diagnosticado com uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda, e tem prazo estimado de retorno entre três e quatro semanas, conforme informou o clube em comunicado.

Nardoni sentiu o problema no início do segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Athletico-PR, sábado (2), na Arena da Baixada, pela 14ª rodada do Brasileirão. O argentino precisou deixar o campo aos 5 minutos da segunda etapa, quando foi substituído por Willian.

A baixa preocupa porque o jogador vinha sendo utilizado com frequência por Luís Castro. Antes mesmo da confirmação da lesão, o Grêmio já tratava Nardoni como dúvida para os próximos jogos, em um setor que também tem Arthur fora por lesão. Riquelme, expulso diante do Athletico-PR, é outro desfalque para o próximo compromisso pelo Brasileirão.