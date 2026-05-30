"Não há perspectiva de mudança no trabalho", diz dirigente do Grêmio sobre Luís Castro

A turbulência no trabalho de Luís Castro é apenas um fenômeno externo. Dentro da direção do Grêmio, a convicção segue inabalável no trabalho da atual comissão técnica. Mesmo com o clima diferente no estádio neste sábado (30) após a derrota por 3 a 1 diante do Corinthians, a avaliação da direção é de que não acontecerá mudanças neste momento.

Logo após a coletiva de Luís Castro, o vice de futebol, Antônio Dutra Jr garantiu:

— Não há perspectiva de mudança no trabalho (Luís Castro). Sabemos das dificuldades, mas acreditamos no poder de recuperação. Vamos apostar no trabalho para enfrentar esse momento.

Luís Castro terá o período sem jogos para realizar os ajustes considerados necessários no rumo do trabalho.

— Acredito que compro meu tempo com resultados e com meu trabalho. Precisamos melhorar os resultados para seguir — disse Luís Castro.

Em silêncio, parte do grupo de jogadores saiu pela porta lateral para o estacionamento da Arena. Luís Castro chegou sozinho para o auditório do estádio para explicar as circunstâncias da derrota para o Corinthians.

Veja o que mais disse o treinador: