"Não há perspectiva de mudança no trabalho", diz dirigente do Grêmio sobre Luís Castro

A turbulência no trabalho de Luís Castro é apenas um fenômeno externo. Dentro da direção do Grêmio, a convicção segue inabalável no trabalho da atual comissão técnica. Mesmo com o clima diferente no estádio neste sábado (30) após a derrota por 3 a 1 diante do Corinthians, a avaliação da direção é de que não acontecerá mudanças neste momento.
Logo após a coletiva de Luís Castro, o vice de futebol, Antônio Dutra Jr garantiu:
— Não há perspectiva de mudança no trabalho (Luís Castro). Sabemos das dificuldades, mas acreditamos no poder de recuperação. Vamos apostar no trabalho para enfrentar esse momento.
Luís Castro terá o período sem jogos para realizar os ajustes considerados necessários no rumo do trabalho.
— Acredito que compro meu tempo com resultados e com meu trabalho. Precisamos melhorar os resultados para seguir — disse Luís Castro.
O QUE OS COLUNISTAS DE GZH DISSERAM SOBRE O JOGO
Em silêncio, parte do grupo de jogadores saiu pela porta lateral para o estacionamento da Arena. Luís Castro chegou sozinho para o auditório do estádio para explicar as circunstâncias da derrota para o Corinthians.
Veja o que mais disse o treinador:
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