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"Não há perspectiva de mudança no trabalho", diz dirigente do Grêmio sobre Luís Castro

Grêmio foi derrotado pelo Corinthians por 3 a 1 e saiu vaiado da Arena

Marco Souza

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