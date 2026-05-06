Montevideo City Torque vence o Palestino e tira a liderança do Grêmio na Sul-Americana

Em jogo válido pelo grupo do Grêmio na Sul-Americana, o Montevideo City Torque venceu o Palestino por 1 a 0. A partida foi disputada no Estádio Centenário, no Uruguai.
O único gol da partida foi do meia Pizzichillo, que marcou aos seis minutos da etapa final.
O resultado devolve a liderança do Grupo F ao clube uruguaio, que agora tem nove pontos. O Grêmio é o vice-líder com sete, sendo seguido por Deportivo Riestra, com quatro, e Palestino, com dois.
Também pela quarta rodada da competição, o Grêmio goleou o Riestra, na Argentina, por 3 a 0. Os gols foram de Carlos Vinícius, Amuzu e Braithwaite.
As equipes voltam a jogar pela Sul-Americana após duas semanas. No dia 19 de maio, o Montevideo City Torque enfrenta o Deportivo Riestra, no Uruguai. Já o Palestino encara o Grêmio, no dia seguinte, na Arena.