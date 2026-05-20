Montevideo City Torque vence e mantém liderança isolada no Grupo F da Sul-Americana; veja como fica a situação do Grêmio

Não adiantou a secação dos gremistas contra o Montevidéo City Torque. Nesta terça-feira (19), a equipe uruguaia venceu o Deportivo Riestra por 4 a 1 pela quinta rodada da Sul-Americana. O resultado mantém o clube na liderança do Grupo F, agora com 12 pontos.
O Grêmio vem na sequência, com sete pontos. Assim, o Tricolor continua dependendo apenas de si mesmo para garantir a classificação em primeiro lugar, mas é obrigado a vencer as últimas duas rodadas da fase de grupos.
Os cenários
Caso vença o Palestino nesta quarta-feira (20), a decisão pela liderança ficará para a última rodada. O confronto direto entre Grêmio e Torque ocorre na próxima terça-feira (26), na Arena.
Se vencer os dois confrontos, o Grêmio terminará em primeiro lugar com 13 pontos, seguido pelo Torque, com 12. Em caso de empate ou derrota para o Palestino, o time de Luís Castro não conseguirá alcançar a liderança e se classificará para a repescagem.
Vale destacar que após a goleada sofrida no Uruguai, o Riestra está eliminado por conta do confronto direto. Ele sequer será segundo, uma vez que perdeu as duas partidas para o Tricolor.
Grêmio x Palestino
Grêmio e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.
