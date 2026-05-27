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Montevideo City Torque provoca Grêmio nas redes sociais após classificação na Arena

Tricolor ficou com a segunda colocação no grupo da Sul-Americana e terá de disputar os playoffs para chegar às oitavas de final

Zero Hora

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