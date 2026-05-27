Montevideo City Torque provoca Grêmio nas redes sociais após classificação na Arena

Postagem foi feita nas redes sociais do time uruguaio. @mvdcitytorque / Instagram / Reprodução

Após empatar contra o Grêmio, na Arena, em 2 a 2, o Montevideo City Torque garantiu o primeiro lugar do Grupo F da Copa Sul-Americana, deixando o time gaúcho na segunda colocação. Com isso, o Tricolor terá de jogar os playoffs para chegar às oitavas de final. Já os uruguaios classificaram de forma direta para a próxima fase.

Depois da partida, o Torque provocou o Grêmio nas redes sociais. Na postagem, há um personagem maior, com o escudo da equipe uruguaia, olhando para um personagem menor, que carrega o emblema gremista.

Na publicação, que está escrita em português, o Torque diz para o Grêmio: "vc parecia maior nas fotos kkkkkk". Rapidamente, torcedores colorados invadiram a postagem para entrar na brincadeira. Os gremistas provocaram os uruguaios de volta.

Agora, o Grêmio espera um dos terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores para saber o adversário dos playoffs. As partidas serão disputadas entre 22 e 29 de julho.