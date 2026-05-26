Mirassol já foi algoz do Grêmio na Copa do Brasil; relembre único confronto pela competição

Grêmio caiu na primeira fase em 2022. Lucas Uebel / Gremio.net

À época recém rebaixado para a Série B, o Grêmio entrava na primeira fase da competição. Hoje na Série A e representante do Brasil nas oitavas da Libertadores, o Mirassol ainda estava longe de ser o time-sensação que foi na temporada passada (na ocasião, estava na Série C do Brasileirão).

Mas isso não foi impeditivo para eliminar o Grêmio. Logo na estreia, no dia 1º de março de 2022, o time deu adeus à competição.

Em partida movimentada disputada no Maião, em Mirassol, o Grêmio levou 3 a 2, com muitas falhas do sistema defensivo. Camilo, ex-Inter, Fabrício Daniel e Fabinho anotaram para os paulistas. Diego Souza e Bruno Alves marcaram para o Tricolor, mas insuficiente para alcançar a classificação.

O ano terminou com acessos para as duas equipes. O Mirassol subiu da C para a B, e o Grêmio voltou à elite depois de uma temporada na Série B. Na Copa do Brasil de 2022, o Mirassol não foi longe: acabou eliminado na fase seguinte, pelo Azuriz, do Paraná.

A definição do adversário ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (26), em sorteio realizado na CBF. Os jogos das oitavas de final acontecem depois da Copa do Mundo, com as datas base para 1° e 2 de agosto (ida) e 5 e 6 de agosto (volta).

Freguesia tricolor

Além do jogo pela Copa do Brasil, Grêmio e Mirassol têm outros dois confrontos na história. Os dois pelo Brasileirão do ano passado, na primeira vez em que os paulistas disputaram a elite do Brasileirão.