Mesmo com histórico recente negativo, Grêmio tem vantagem contra o Flamengo na Arena; veja retrospecto

Vantagem gremista foi construída nos primeiros anos da Arena. André Ávila / Agencia RBS

Para além dos três pontos importantíssimos, o Grêmio busca contra o Flamengo, às 19h30min de domingo (10), ampliar sua vantagem no retrospecto do confronto na Arena pelo Brasileirão. Desde a inauguração do estádio, em dezembro de 2012, foram 16 duelos entre o Tricolor e o Rubro Negro.

São sete vitórias gremistas e cinco triunfos flamenguistas, além de quatro empates. Porém, ainda que tenha domínio geral, o histórico recente é negativo para o Grêmio. Dos últimos nove jogos entre as equipes em Porto Alegre, o clube gaúcho só venceu dois.

Nos primeiros anos da Arena, o Grêmio construiu uma sequência amplamente favorável diante dos cariocas. Entre 2013 e 2018, foram cinco vitórias gremistas e três empates em oito confrontos.

A partir de 2019, porém, o cenário mudou. O Flamengo passou a acumular atuações contundentes na Arena, especialmente em confrontos eliminatórios. O episódio mais marcante foi a goleada por 4 a 0 nas quartas da Copa do Brasil de 2021.

Apesar disso, os encontros mais recentes pelo Brasileirão mostraram equilíbrio. O Grêmio venceu os dois dos últimos três jogos da liga nacional, ambos por 3 a 2, em 2023 e 2024. Ano passado, o Flamengo levou a melhor ao vencer por 2 a 0.

O histórico de Grêmio x Flamengo na Arena

Última vitória sobre o Flamengo na Arena foi pelo Brasileirão de 2024. André Ávila / Agencia RBS

Brasileirão

Grêmio 2x1 Flamengo - Brasileirão 2013

2x1 Flamengo - Brasileirão 2013 Grêmio 1x1 Flamengo - Brasileirão 2014

Grêmio 2x0 Flamengo - Brasileirão 2015

2x0 Flamengo - Brasileirão 2015 Grêmio 1x0 Flamengo - Brasileirão 2016

1x0 Flamengo - Brasileirão 2016 Grêmio 3x1 Flamengo - Brasileirão 2017

3x1 Flamengo - Brasileirão 2017 Grêmio 2x0 Flamengo - Brasileirão 2018

2x0 Flamengo - Brasileirão 2018 Grêmio 0x1 Flamengo - Brasileirão 2019

- Brasileirão 2019 Grêmio 2x4 Flamengo - Brasileirão 2020

- Brasileirão 2020 Grêmio 2x2 Flamengo - Brasileirão 2021

Grêmio 3x2 Flamengo - Brasileirão 2023

3x2 Flamengo - Brasileirão 2023 Grêmio 3x2 Flamengo - Brasileirão 2024

3x2 Flamengo - Brasileirão 2024 Grêmio 0x2 Flamengo - Brasileirão 2025

Libertadores

Grêmio 1x1 Flamengo - Semifinal de 2019

Copa do Brasil

Grêmio 1x1 Flamengo - Semifinal de 2018

Grêmio 0x4 Flamengo - Quartas de final de 2021

- Quartas de final de 2021 Grêmio 0x2 Flamengo - Semifinal de 2023