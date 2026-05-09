Grêmio

16 confrontos
Notícia

Mesmo com histórico recente negativo, Grêmio tem vantagem contra o Flamengo na Arena; veja retrospecto

Equipes se enfrentam neste domingo (10), a partir das 19h30min, pela 15ª rodada do Brasileirão

Leo Bender

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