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Melhor mandante, técnico ex-Inter e artilheiro: como chega o Athletico-PR para enfrentar o Grêmio

Equipe tem 85,7% de aproveitamento na Arena da Baixada, palco do duelo contra o Tricolor a partir das 20h30min deste sábado (2)

Zero Hora

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