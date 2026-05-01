Melhor mandante, técnico ex-Inter e artilheiro: como chega o Athletico-PR para enfrentar o Grêmio

Odair Hellmann, que comandou o Inter entre 2017 e 2019, está à frente do Athletico desde meados de 2025. Duda Matoso, Athletico-PR / Divulgação

De volta à Série A após o acesso em 2025, o Athletico-PR vive um momento de afirmação no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Odair Hellmann, o Furacão faz campanha consistente e chega embalado para enfrentar o Grêmio, às 20h30min deste sábado (2), em Curitiba.

Na Arena da Baixada, palco do confronto pela 14ª rodada, o time paranaense soma 85,7% de aproveitamento — são 18 pontos conquistados em 21 possíveis, com apenas uma derrota em casa, ainda em fevereiro, para o Corinthians. Assim, até aqui, o Athletico é o melhor mandante do Brasileirão.

Mesmo recém-promovido e com queda precoce no Estadual, o Athletico teve um início positivo no Campeonato Nacional. Passadas 13 rodadas, ocupa a quinta colocação, com 13 pontos, e se firma como uma das surpresas positivas do torneio.

Artilheiro

Parte desse desempenho passa pela fase de Viveros, atual artilheiro do Brasileirão, com oito gols. O atacante colombiano marcou duas vezes no triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, na rodada passada.

Como Carlos Vinícius, artilheiro gremista, está suspenso para o confronto na Arena da Baixada, Viveros pode disparar na artilharia do Campeonato.

O jogador de está no Furacão desde agosto do ano passado e soma 19 gols em 41 jogos. Seus números o fazem entrar no radar da seleção da Colômbia para a Copa do Mundo.

Velho conhecido no comando

No banco de reservas, o Grêmio reencontrará um velho conhecido. Odair Hellmann, que comandou o Inter entre 2017 e 2019, está à frente do Athletico desde meados do ano passado. Foi ele o responsável por conduzir a equipe na arrancada que garantiu o acesso e, agora, lidera o processo de consolidação na elite.

Apesar do bom momento, o treinador tem adotado um discurso cauteloso. Após empate com o Atlético-GO pela ida da quinta fase Copa do Brasil, Odair fez um alerta sobre o ambiente no clube e pediu equilíbrio nas cobranças da torcida, destacando que o time ainda está em fase de construção.

— Se a equipe não corresponder dentro de casa e nós perdermos essa sinergia entre time e torcida aqui dentro do estádio, nós vamos ficar mais fracos. E o adversário vai se fortalecer com isso. Estamos em busca de afirmação, numa retomada de ano e consolidação de ambiente. Nós conseguimos até agora e não podemos perder isso, pois estamos sendo muito fortes dentro de casa — disse o treinador em coletiva.

Desfalques e dúvidas no meio

Para o duelo contra o Grêmio, o Athletico terá mudanças na escalação, segundo Nikolas Mondadori, setorista do time paranaense pela Itatiaia. O volante Luiz Gustavo e o meia Bruno Zapelli estão suspensos. Além deles, Jadson, com dores no pé, é dúvida.

Diante disso, Felipinho aparece como principal alternativa, enquanto o jovem Diogo Riquelme, recém-recuperado de lesão, corre por fora. Existe ainda a possibilidade de mudança tática, com apenas Portilla atuando como volante.