Meia participa de treino do Grêmio e vira opção para enfrentar o Torque

Willian ficou de fora de duas partidas por fadiga muscular. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio deve ganhar um reforço criativo para o jogo decisivo da Copa Sul-Americana. De fora das duas últimas partidas, o meia Willian participou do treino desta segunda (25) e tem chances de ser relacionado para enfrentar o Montevideo City Torque nesta terça (26), na Arena.

O experiente jogador de 37 anos ficou de fora dos confrontos contra Palestino e Santos, na última semana, por apresentar fadiga muscular.

— Willian está com um probleminha, não é uma lesão que nós possamos colocar no boletim de saúde, mas está com desconforto. Nós podemos usar com risco de jogo, mas é melhor não usar quando temos jogadores em pleno na função — relatou o técnico Luís Castro.

Contratado ainda no ano passado, Willian tem 21 jogos com a camisa gremista nesta temporada. Contudo, foi titular em só nove oportunidades.

Escalação

Sem muito tempo para treinar, o técnico Luís Castro deve dar sequência à equipe que venceu o Santos, pelo Brasileirão. Os acréscimos são o lateral Pedro Gabriel e o meia Gabriel Mec, que voltam de suspensão e entram nas vagas de Caio Paulista e Braithwaite.