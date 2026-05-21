Marlon avança em recuperação e aparece pela primeira vez no gramado: "Vendo o sol de novo"

Marlon caminhando no CT Luiz Carvalho na manhã desta quinta-feira (21). Lucas Uebel / Grêmio

O treino do Grêmio da manhã desta quinta-feira (21) teve uma grande notícia. Pela primeira vez desde que fraturou o tornozelo direito, Marlon apareceu no gramado do CT Luiz Carvalho para uma caminhada.

- Estamos de volta, dando uma caminhadinha. Vendo o sol de novo. Graças a Deus - comemorou o lateral em vídeo divulgado pelo clube (assista abaixo).

A lesão ocorreu no dia 19 de março, na partida contra o Vitória, na Arena. A expectativa é que o defensor volte a jogar em agosto, após a parada para a Copa do Mundo.

A nova etapa é um avanço na recuperação. Conforme apurado por ZH, até quarta-feira (20), aniversário do atleta, ele ainda andava de muletas. O presente veio no dia seguinte: agora ele pode caminhar sem o auxílio do dispositivo ortopédico.

Processo de recuperação

Marlon faz fisioterapia desde a primeira semana da cirurgia. Os trabalhos ocorrem em dois turnos: nas dependências do Grêmio e também com um profissional particular.

Sem dor, ele vai intensificar trabalhos de força e movimentos. Trabalhos com bola só devem ocorrer entre julho e agosto. Até seu retorno, Pedro Gabriel segue como titular e Caio Paulista como opção.

Confira o vídeo divulgado pelo Grêmio: