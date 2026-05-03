Mais um zagueiro, volante ou meia: as possibilidades de escalação do Grêmio contra o Riestra

Português pode indicar um novo rumo para o time na terça. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio terá apenas um treinamento para Luís Castro definir o time que entrará em campo diante do Deportivo Riestra, na terça-feira (5), pela Copa Sul-Americana. Há dúvidas em relação à equipe, que vão além das peças e envolvem também a formatação tática.

No empate em 0 a 0 diante do Athletico-PR, na noite de sábado (2), pelo Brasileirão, houve a estreia do esquema com três zagueiros sob o comando do português. A utilização desse sistema pode ser considerada pontual, em função dos desfalques na zaga, no meio-campo e no ataque.

Para o confronto em Buenos Aires, não se pode descartar o retorno ao esquema com dois volantes e um meia centralizado. Isso porque Gabriel Mec voltou a atuar pelos lados diante dos paranaenses.

Outra possibilidade envolve a retomada do esquema com três volantes. No entanto, sem Arthur, lesionado, e com Nardoni à espera de avaliação médica após deixar o jogo contra o Athletico-PR sentindo dor, o treinador precisaria recorrer aos retornos de Dodi e Noriega para compor o setor.

Caso opte pela manutenção do sistema com três zagueiros, a novidade será o retorno de Viery, que cumpriu suspensão diante do Palestino e fica novamente à disposição. Nesse cenário, Wagner Leonardo e Balbuena disputariam uma vaga na equipe.

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Quem também tem retorno garantido é Carlos Vinícius, que ficou fora do empate diante dos paranaenses por conta de suspensão no Brasileirão.

A equipe pode entrar em campo com: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Noriega, Mec, Enamorado e Willian (Wagner Leonardo ou Dodi); Carlos Vinícius.