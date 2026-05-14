Luís Castro terá quase um time inteiro de atletas formados na base para partida contra o Confiança; veja os nomes

Dos 11 jogadores a serem escalados por Luís Castro para o jogo do Grêmio diante do Confiança, nesta quinta-feira (14), pela Copa do Brasil, nove poderiam ser oriundos da base gremista. Ao todo, são 10 jogadores formados nas categorias de base do clube à disposição do treinador em Aracaju.
Na lista estão os goleiros Gabriel Menegon (17 anos) e Thiago Beltrame (22 anos). Entre as novidades aparecem o lateral-direito Vitor Ramon (18 anos) e Zortéa (19 anos). O volante já recebeu minutos em campo com Luís Castro.
Também fazem parte do grupo nomes mais conhecidos do torcedor, como os zagueiros Gustavo Martins e Viery, o lateral Pedro Gabriel, o volante Tiaguinho, o meia Gabriel Mec e o atacante Tetê.
Luís Castro poderia escalar o Grêmio com Thiago Beltrame; Vitor Ramon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Zortéa, Tiaguinho, Gabriel Mec e Tetê. Assim, restariam apenas duas vagas para jogadores não formados na base para completar o time.
Evidentemente, essa não será a estratégia a ser adotada pela comissão técnica no confronto desta quinta-feira.
Esses jogadores também estarão à disposição para a partida de domingo (17), diante do Bahia, pelo Brasileirão. A delegação embarca para Salvador logo após a partida desta quinta-feira.
Jogadores formados na base do Grêmio
- Goleiros — Gabriel Menegon e Thiago Beltrame
- Zagueiros — Gustavo Martins e Viery
- Laterais — Pedro Gabriel e Vitor Ramon
- Volantes — Tiaguinho e Zortéa
- Meia — Gabriel Mec
- Atacante — Tetê
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