Luís Castro terá desfalques em todos os setores do time do Grêmio

Luís Castro tem quatro desfalques importantes: Viery, Arthur, Carlos Vinícius e Amuzu. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Bastou um empate, contra o Palestino, no Chile, na última quarta-feira (29), após duas vitórias consecutivas, para o retorno da pressão no trabalho de Luís Castro.

Além disso, o treinador deverá modificar o time já que perdeu os principais destaques da temporada para a mesma partida: Viery, Arthur, Carlos Vinícius e Amuzu. Tudo isso para um confronto específico: no gramado sintético da Arena da Baixada.

O quarteto, considerado fundamental na conquista do Gauchão e de vitórias na temporada, está fora do jogo. Arthur tem lesão muscular e para por três semanas, Amuzu uma lesão no tornozelo direito e desfalca a equipe pela segunda partida consecutiva e Viery e Carlos Vinícius suspensos pelo terceiro amarelo.

Os atacantes são, respectivamente, artilheiro e vice da equipe na temporada. Já o volante, além da qualidade técnica, é o capitão. O defensor, mesmo sendo muito jovem, se firmou como titular, desperta o interesse da Europa, e colaborou para estancar os vazamentos nos últimos jogos.

A estratégia prévia para encarar o Athletico-PR pela comissão técnica estipulava um confronto físico pelas características do adversário no campo artificial, tratado nos bastidores como "mais duro" que outros sintéticos do Brasil. Inclusive, o treinamento desta sexta, antes da viagem para Curitiba, ainda em Santiago, será no Colégio Seminário Ponticio Menor para simular a condição adversa deste final de semana.

O desgaste do acúmulo de jogos e viagens também deve pesar pontualmente na estruturação da formação. Castro deverá fazer alterações para encaixar uma equipe pontual para o confronto. Três volantes ganham força nos bastidores.

Um possível Grêmio para o duelo tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni e Dodi; Tetê, Braithwaite e Mec (Willian).