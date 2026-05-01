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Luís Castro terá desfalques em todos os setores do time do Grêmio

Treinador deve confirmar alterações e adaptações para enfrentar o Atheltico-PR

Saimon Bianchini

Direto de Santiago

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