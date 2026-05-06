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Luís Castro resgata “versão Mano Menezes” de Amuzu em novo esquema do Grêmio

Atacante ganês foi peça importante na vitória sobre o Deportivo Riestra, nesta terça (5), atuando mais próximo da área adversária

Rodrigo Oliveira

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