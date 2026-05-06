Luís Castro resgata “versão Mano Menezes” de Amuzu em novo esquema do Grêmio

Amuzu marcou o segundo gol do Grêmio contra o Riestra. Renan Mattos / Agencia RBS

Com um novo esquema tático, o técnico do Grêmio, Luís Castro, começa a aproveitar o atacante Francis Amuzu em um posicionamento semelhante ao adotado por Mano Menezes na última temporada.

A partir da utilização de um esquema com três zagueiros e dois alas, o ganês passou a atuar mais próximo do gol, em uma dinâmica semelhante à implementada pelo antigo comandante tricolor no segundo semestre de 2025.

Na vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra, nesta terça (5), pela Sul-Americana, Amuzu foi um dos principais destaques da equipe justamente atuando mais centralizado.

Com Pedro Gabriel responsável por dar amplitude pelo lado esquerdo, o atacante teve maior liberdade para circular por dentro e atacar a área adversária.

Nesta função, Amuzu sofreu o pênalti que originou o primeiro gol, convertido por Carlos Vinícius, e marcou o segundo, após receber passe de Gabriel Mec. Em ambas as jogadas, o atleta apareceu dentro da área, sem o comportamento de um ponta tradicional.

Embora dentro de uma estrutura tática diferente, a função atual se aproxima da orientação dada por Mano Menezes em 2025.

Em entrevista a Zero Hora no ano passado, o próprio jogador revelou que o então treinador pedia que ele atuasse “quase como um camisa 10”, mais perto do gol e com liberdade para infiltrar.

— Mesmo como um ponta, eu tenho que vir mais por dentro e jogar tipo como um camisa 10, não tão aberto. Eu sempre fui um jogador aberto, mas agora vejo que estou mais perto do gol. É bom para mim, para fazer gols e dar assistências — disse o atacante a Zero Hora, em outubro de 2025.

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Na manhã desta quarta (6), Amuzu foi convocado pela primeira vez para defender a seleção de Gana, em amistoso contra o México, no dia 22 de maio.

Como não se trata de uma data Fifa, o Grêmio não é obrigado a liberar o atleta. A situação está sendo avaliada pela direção.