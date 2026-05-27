Luís Castro lamenta situação do Grêmio na Sul-Americana e analisa temporada: "Está médio-baixo"

Falta apenas o jogo contra o Corinthians, no sábado (30), para o Grêmio encerrar a sua participação na primeira parte da temporada. Campeão gaúcho, mal no Brasileirão e rumo à repescagem da Sul-Americana, após empatar em 2 a 2 com o Montevideo City Torque, na noite desta terça-feira (26), é o resumo do ano tricolor.

Resultados abaixo do esperado, em sua maioria. Após o jogo contra os uruguaios na Arena, o técnico Luís Castro avaliou o desempenho e o trabalho desenvolvido até aqui.

— O ano está a ser médio-baixo porque não estamos no lugar que queríamos. Temos oscilações na equipe, muito entra e sai. As pessoas esquecem do dia a dia, do conjunto de jogos, lesões, do projeto de utilizar jogadores mais jovens da base. Só se quer saber de resultado — argumentou.

O comandante gremista afirmou que a classificação para as oitavas de final não foi conquistada porque o Torque foi melhor do que o Grêmio na fase de grupos. Após as dificuldades na primeira etapa nesta terça (26), o time gremista melhorou o desempenho na segunda etapa.

O crescimento no segundo tempo deixa a sensação de que a equipe merecia ter vencido, segundo Castro.

— Não conseguimos o objetivo fundamental de classificarmos em primeiro. Ficamos pelo meio do objetivo. Merecíamos ter ganho o jogo. Fica uma vontade, uma entrega grande da equipe.

"Não errei"

Castro apontou o primeiro jogo da Sul-Americana como o principal motivo para não terminar a fase de grupos em primeiro lugar. Naquela partida, o técnico português optou por poupar os principais jogadores.

— Não atingimos o objetivo porque o Torque foi melhor do que nós na fase de grupos. Perdemos lá e empatamos aqui. Não errei porque tenho confiança dos jogadores, no elenco. Todos estão em condições de jogar. Naquela partida, o Torque foi melhor do que nós — disse.

O Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Torque. Apesar do resultado, tanto da partida como o desfecho em segundo lugar na Sul-Americana, ele acredita ter acertado na escalação naquele dia.

O treinador português valorizou ainda a conquista do Gauchão e fez uma breve comentário sobre a situação do futebol brasileiro:

— Fomos campeões gaúchos merecidamente. Sinto e vejo os meus jogos e vejo também os outros jogos. O Brasil está com dificuldade de produzir jogos muitos bons — disse.

O Grêmio enfrenta o Corinthians no sábado (30), às 17h30min. O time está na 14ª colocação no Brasileirão, com 21 pontos, três a mais do que o Santos, o primeiro clube na zona do rebaixamento.