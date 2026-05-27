Grêmio

Análise do treinador
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Luís Castro lamenta situação do Grêmio na Sul-Americana e analisa temporada: "Está médio-baixo"

Técnico gremista diz que seu time merecia ter vencido o City Torque nesta terça-feira

Zero Hora

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