Luís Castro fala sobre esquema e reforços no Grêmio: "Não sou um vendedor de ilusões"

No começo do ano, o Grêmio contratou Enamorado e Tetê. Contava com as afirmações de Amuzu e Carlos Vinícius. Ainda teve a revelação de Gabriel Mec. Apesar do investimento e das referências do time estarem no ataque, Luís Castro opta nas últimas semanas por uma formação mais conservadora para o Grêmio.

Contra o Bahia, no domingo (17), pela quarta vez nos cinco jogos mais recentes, ele escalou um time com três zagueiros e dois volantes. Em Salvador, conquistou um ponto no empate em 1 a 1. Melhor um do que nenhum, conclui em sua entrevista coletiva.

Castro comemorou o resultado e a sequência de dois gols sofridos em oito partidas. A ausência de jogadores lesionados e a sequência pesada de partidas são levantadas, por ele, como as causas pela mudança de postura da equipe.

— Uma batalha em campo muito forte. A coragem dos jogadores que quero ressaltar. Não jogamos em um nível muito alto, mas não nos escondemos. Fomos corajosos — exaltou.

O aspecto físico virou ponto central das escalações gremistas. Castro avalia que o time está cansando no segundo tempo das partidas. Também há, um grupo reduzido para colocar em campo.

Ausência e objetivos

No momento, Castro não conta com Nardoni, Arthur, Villasanti e Balbuena. Gustavo Martins não atuou em Salvador devido a limitações físicas. A formação mais cautelosa é vista como um momento importante para, no futuro, alçar voos maiores.

— O que mais queremos é ver a torcida feliz, já perdemos com dois zagueiros e com três, já ganhamos com dois e três. Não sou um vendedor de ilusões, eu trabalho todos os dias. Essa promessa que faço a torcida.

— Grande equipes do mundo conseguem variar sistema e implementar dinâmicas na variações. Temos que resguardar a equipe para alcançar as coisas — argumentou.

Antes da parada para a Copa do Mundo restam quatro jogos para o Grêmios. Dois pela Sul-Americana. Dois pelo Brasileirão. A meta para a sequência é se classificar na competição internacional.

Na nacional, seguir fora da zona de rebaixamento. No momento, o Grêmio, 16º lugar, está fora por ter melhor saldo de gols do que Santos e Corinthians. Todos têm 18 pontos.

Atingidas as metas, ele se dará ao direito de pensar mais alto.

— Queremos estar perto da zona da Libertadores para lutar por ela no momento certo — destacou.

Com poucas opções, há ciência da necessidade de contratações. O treinador apresentou o que gostaria de receber de reforço na janela de transferências. Mas antes, precisa atingir as metas pré-Copa do Mundo.

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