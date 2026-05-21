Luís Castro expõe dúvida sobre retorno de titular contra o Santos: "É difícil de avaliar"

Gustavo Martins vinha sendo titular com Luís Castro ao lado de Viery. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio ainda não sabe quando poderá contar novamente com Gustavo Martins. O zagueiro teve uma contusão na coxa direita na partida contra o Confiança pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, na quinta-feira (14).

Após a partida desta quarta-feira (20) contra o Palestino pela Sul-Americana, a vitória por 2 a 0, Luís Castro foi questionado se o defensor poderia retornar à equipe na próxima partida. No sábado (23), o Grêmio enfrenta o Santos, na Arena, pelo Brasileirão.

— Eu não sei se estará disponível. Ele teve uma contusão. O hematoma que teve é difícil de avaliar o que é especificamente. Enquanto não drenar, eu não sou médico, nem enfermeiro, nada disso, mas enquanto não drenar, nós não conseguimos perceber o que é que aconteceu ali. Por isso é que ainda não saiu nenhum boletim médico de forma específica sobre o que aconteceu com ele — contou o treinador.

Na partida contra o Confiança, Gustavo Martins foi substituído ainda na primeira etapa após um chocar a cabeça no gramado. Contudo, o que o tirou da sequência dos jogos foi o "tostão" que sofreu na coxa.

Na ausência do jogador e de Balbuena, que se machucou no mesmo jogo, quem ganhou espaço foi Luis Eduardo. O jovem foi titular nas duas últimas partidas, o empate contra o Bahia, e a vitória sobre o Palestino.

Na 15ª colocação, o Tricolor tem 18 pontos, a mesma pontuação do Santos, 16° lugar. As equipes tem a mesma pontuação do 17º colocado Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Sendo assim, o confronto é tratado como direto para fugir da parte de baixo da tabela.