Luís Castro explica por que o Grêmio cedeu empate ao Bahia: “Quis que o jogo acabasse rápido”; veja vídeo

O Grêmio segue sua sina de não conseguir vencer jogos fora de casa no Brasileirão. Em Salvador, neste domingo (17), saiu na frente do Bahia com gol de Viery, mas sofreu o empate em um erro coletivo de marcação.

Após o jogo, na coletiva de imprensa, o técnico Luís Castro disse ter identificado o motivo que fez o Tricolor não sair com os três pontos na Arena Fonte Nova.

— O Grêmio não ganhou porque quis que o jogo acabasse muito rápido. Depois do 1 a 0 ficou muito ávido. Acho que se nós estivéssemos no meio da tabela ou para cima, hoje poderíamos ter ganho este jogo — ressaltou.

Mais uma vez, o técnico português fez mudanças no time titular, com Gabriel Mec e Amuzu no banco de reservas. Questionado sobre as trocas, Castro explicou:

— Prejudica sim (o time), mas não posso curar de um dia para outro o Nardoni, não consigo colocar os jogadores que se lesionam em campo, como o Arthur e o Gustavo (Martins). Eu tenho que mexer. Temos cartões sofridos. Tenho que mexer. Que que eu posso fazer? Tenho que fazer a gestão da equipe.

Metas de Luís Castro

O resultado tirou o Grêmio da zona de rebaixamento, mas deixou a equipe com a mesma pontuação do Corinthians, primeiro time no Z-4 do Brasileirão. Novamente, apontou as prioridades gremistas na temporada.

— A imediata era nos classificarmos na Copa do Brasil. A médio é sairmos, até a parada da Copa, do Z-4 e nos colocarmos em uma posição diferente. O objetivo a longo prazo é aproximar-nos o mais possível na zona de Libertadores para depois poder lutar por ela no momento certo. Agora, queremos continuar na Sul-Americana — finalizou.

O Tricolor volta a campo na quarta-feira (20), contra o Palestino-CHI, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Santos na Arena no sábado, às 19h.