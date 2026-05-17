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Luís Castro explica por que o Grêmio cedeu empate ao Bahia: “Quis que o jogo acabasse rápido”; veja vídeo

Tricolor ficou no 1 a 1 com o Bahia na Arena Fonte Nova em Salvador

Zero Hora

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