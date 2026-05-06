Luís Castro exalta postura do Grêmio em goleada: "O mais importante foi como o time se comportou"

O Grêmio não só venceu, como goleou fora de casa. Na noite desta terça-feira (5), o Tricolor bateu o Deportivo Riestra por 3 a 0, em Buenos Aires, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Carlos Vinícius, de pênalti, Amuzu e Braithwaite marcaram os gols da partida que encerrou uma seca de mais de 100 dias sem vitória gremista como visitante.

Com o resultado, a equipe chegou aos sete pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo F, à frente do Montevideo City Torque, que ainda joga na rodada. Mais do que o placar, Luís Castro celebrou a atuação do Tricolor.

Após a partida, o treinador começou a entrevista coletiva destacando o empenho dos jogadores e o apoio da torcida gremista. Ele avaliou a postura da equipe como o principal diferencial da vitória:

— O mais importante foi a forma como estivemos em campo, a dedicação e o rigor com que abordamos o jogo. Foi um jogo muito difícil. O adversário nunca desistiu, e isso valoriza ainda mais a nossa vitória. O time se comportou muito bem.

O técnico chamou ainda atenção para a consistência defensiva, já que, com o resultado na Argentina, o Tricolor soma cinco partidas sem sofrer gols:

— Ao longo de todo o jogo fomos sujeitos a muita bola aérea sobre a nossa última linha defensiva e isso tornava muito perigoso. Tivemos que ter muita atenção, muito focados, e a equipe esteve muito bem. No campo de ataque também esteve bem.

Sobre o esquema com três zagueiros, Castro evitou antecipar planos, mas explicou a ideia por trás da variação tática:

— A linha de três não é só para defender. É também para termos uma construção mais segura e libertar os laterais. Temos vários sistemas e vamos ajustando em função do adversário conforme as competições vão acontecendo. É um trabalho em construção, que não teve pré-temporada.

— Nos últimos oito jogos ganhamos quatro, empatamos três e tivemos uma derrota. Mas queríamos não ter nenhuma derrota e queríamos que os três empates fossem vitórias. Queremos sempre muito mais do que estamos a fazer, e é nesse caminho que nós queremos estar daqui para a frente — completou.

O Grêmio volta a campo no domingo (10), quando recebe o Flamengo, às 19h30min, na Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão. Já pela Sul-Americana, a equipe decide a classificação no dia 20 de maio, também em casa.

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