Grêmio

Vitória na Argentina
Notícia

Luís Castro exalta postura do Grêmio em goleada: "O mais importante foi como o time se comportou"

Tricolor venceu o Deportivo Riestra por 3 a 0, pela Sul-Americana, em Buenos Aires

Zero Hora

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