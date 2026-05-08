Luís Castro encaminha Grêmio para enfrentar o Flamengo com novidade no meio e disputa na zaga 

Luís Castro apostou na manutenção do time com três zagueiros. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Luís Castro esboçou nesta sexta-feira (8) o time que entrará em campo contra o Flamengo neste domingo (10), na Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão. A escalação, no entanto, tem um setor ainda com disputa em aberto.

O técnico decidiu dar sequência ao time com três zagueiros. No entanto, Wagner Leonardo perdeu a posição de titular. O jovem Luís Eduardo, de 18 anos, e Balbuena foram observados na atividade desta sexta ao lado de Gustavo Martins e Viery.

A dúvida é se o treinador vai apostar na velocidade de Luis Eduardo, reforçando a característica no setor, ou se vai preferir contar com a experiência do paraguaio.

No meio-campo, Noriega e Leonel Pérez treinaram juntos. Tiaguinho não foi testado junto aos titulares. O trio de ataque teve novamente Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinícius. O treino deste sábado no CT Luiz Carvalho encaminhará de vez a escalação para a partida contra os cariocas.

Mas sem Arthur e Nardoni, ambos com lesões musculares, a comissão técnica quer apostar na continuidade do sistema com três zagueiros para dar equilíbrio para a equipe.

Assim, o Grêmio deve entrar em campo contra o Flamengo com a seguinte formação: Weverton; Balbuena (Luis Eduardo), Gustavo Martins e Viery; Pavon, Leonel Pérez, Noriega e Pedro Gabriel; Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinícius.