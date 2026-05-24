Luís Castro destaca "frieza" do Grêmio para buscar virada e avalia primeiro semestre: "Trabalho está em boa direção"

Grêmio "resiliente" de Luís Castro venceu o Santos por 3 a 2 na Arena. Jeff Botega / Agencia RBS

A palavra de ordem no Grêmio parece ser "resiliência". Ao longo da entrevista coletiva após a virada por 3 a 2 sobre o Santos, neste sábado (23), o termo foi repetido por pelo menos meia dúzia de vezes pelo técnico Luís Castro.

Em um primeiro momento, foi utilizado para destacar a capacidade do grupo de reagir após estar duas vezes em desvantagem no placar.

— Dar os parabéns à equipe, pela forma resiliente como se comportaram durante o jogo. Tiveram a frieza necessária para ultrapassar esses momentos — afirmou.

— Mesmo jogadores que cometeram erros não afundaram. Sinal de que posso contar com eles na plenitude.

Depois, o treinador voltou a utilizar o termo ao destacar jogadores que já foram vaiados na Arena — seja nesta partida, como Caio Paulista, ou em outros momentos da temporada, caso de Pavon, que parece ter dado a volta por cima.

— Caio (Paulista) ao longo do jogo mostrou a sua resiliência. A torcida precisa entender que quando vaia um jogador, o grupo é unido, atinge todos — explicou.

Castro destacou que gostaria que o time estivesse em outra situação na tabela do Brasileirão, mas relembrou as classificações na Copa do Brasil e a briga pela liderança na Sul-Americana. Por fim, o técnico fez um balanço do primeiro semestre, faltando dois jogos para a pausa da Copa do Mundo:

— Posso entender que o trabalho está em uma direção boa. E que podemos atingir coisas boas.

Agora, o Grêmio volta a campo na terça-feira (26), para enfrentar o Montevideo City Torque, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. No próximo sábado, enfrenta o Corinthians no último jogo antes da parada para a Copa. Ambos os jogos acontecem na Arena.

Confira a entrevista coletiva de Luís Castro