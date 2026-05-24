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Luís Castro destaca "frieza" do Grêmio para buscar virada e avalia primeiro semestre: "Trabalho está em boa direção"

Treinador elogiou jogadores que foram vaiados pela torcida e destacou a força do grupo para conquistar a vitória por 3 a 2 sobre o Santos

Zero Hora

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