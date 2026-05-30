Luís Castro descarta pedir demissão do Grêmio: "Sei aceitar as vaias, não desisto nunca"

A última rodada do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo acabou com uma derrota do Grêmio, de virada, para o Corinthians por 3 a 1. O resultado jogou mais pressão da torcida sobre o trabalho de Luís Castro. Mas a análise interna vai na contramão.

Mesmo com as vaias recebidas na Arena neste sábado (30), o português garantiu que não irá pedir demissão do comando técnico da equipe gaúcha.

— Não vou desistir nunca. Aquilo que passei na minha vida quando criança, jovem, jogador e treinador, passei por momentos complicados e nunca desisti. Essa marca vou levar comigo até o fim da vida. Sei aceitar as vaias, não desisto nunca. É uma questão de vida. Não contem comigo para desistir — desabafou após a derrota.

O Tricolor foi ultrapassado na tabela na noite de sábado (30) pelo Santos, que superou em casa o Vitória pelo placar de 3 a 1. Com isso, caso o Vasco vença o Atlético-MG, neste domingo, às 16h, o Grêmio entrará no Z-4 da competição. A menos que o Inter tome uma goleada de cinco ou mais gols para o Bragantino.

— Nestes 150 dias de trabalho, assumo a responsabilidade por esse período. Não temos essa constância. Sabíamos que seria uma temporada difícil. Não conseguimos nos estabilizar. Preocupa pois não é uma zona (de rebaixamento) que queremos estar. Aquilo que eu tinha como objetivo a médio prazo era chegar a essa altura fora da zona de rebaixamento. A verdade é que estamos ali perto. É algo que vai ser motivo de reflexão internamente.

Agora, o time gaúcho entra em um período de férias antes de se reapresentar para o segundo semestre da temporada. A primeira partida, na volta da Copa do Mundo, será contra o Bolívar-BOL pelos playoffs da Sul-Americana.