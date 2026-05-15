Luís Castro convoca joia da base para reforçar zaga do Grêmio contra o Bahia

Luís Eduardo será atração na delegação tricolor em Salvador Angelo Pieretti / Grêmio

O técnico do Grêmio, Luís Castro, convocou o zagueiro Luís Eduardo, 18 anos, para compor o grupo em Salvador, onde a delegação se encontra para o jogo contra o Bahia, no domingo (17).

O motivo é o desfalque de Balbuena, que sentiu um problema muscular na vitória por 2 a 0 sobre o Confiança, nesta quinta (14), pela Copa do Brasil.

Não relacionado para a partida em Aracaju, o garoto já está em deslocamento para a Bahia e tem inclusive chance de iniciar como titular, especialmente se o treinador retomar o esquema com três zagueiros.

As outras alternativas seriam a improvisação do lateral Marcos Rocha ou o recuo do volante Noriega para a zaga. Outra possibilidade é a escalação de um canhoto, como Kannemann ou Wagner Leonardo.

Mudança de esquema

Por fim, há ainda a opção de manter o esquema 4-2-3-1, utilizado no triunfo sobre o Confiança, com Gustavo Martins e Viery compondo a dupla de zaga e Marcos Rocha como o lateral direito.

Substituído no jogo em Aracaju por conta de uma pancada na cabeça, Gustavo Martins está bem e irá para o jogo.

Outra dúvida é quem será o lateral (ou ala) pela direita na vaga de Pavon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Se o esquema for o 3-4-3, ganha força o nome de Enamorado, que fez essa função no final do jogo contra o Flamengo.

Se a formação for o 4-2-3-1, Marcos Rocha vira o favorito para atuar no flanco. No meio-campo, Tiaguinho deve ganhar sequência.

Provável escalação

O Grêmio deve ir a campo com Weverton; Luís Eduardo (Noriega ou Marcos Rocha), Gustavo Martins e Viery; Enamorado, Leonel Pérez, Tiaguinho e Pedro Gabriel; Gabriel Mec, Carlos Vinícius e Amuzu.

O Tricolor enfrenta o Bahia neste domingo (17), às 16h, na Fonte Nova.