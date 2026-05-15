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Luís Castro convoca joia da base para reforçar zaga do Grêmio contra o Bahia

Luís Eduardo, 18 anos, foi chamado para compor o grupo em Salvador

Rodrigo Oliveira

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