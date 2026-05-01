Luís Castro chama três jogadores para reforçar o Grêmio contra o Athletico-PR; veja quem são

Luís Castro terá desfalques em todos os setores contra o Athletico-PR. Rodrigo ARANGUA / AFP

O Grêmio ganhará três reforços na delegação em Curitiba. A comissão técnica de Luís Castro convocou o trio para suprir a carência gerada pelos desfalques para encarar o Athletico-PR. Apenas Arthur volta para Porto Alegre.

Segundo apurou Zero Hora, os escolhidos para incorporar o elenco são Nardoni, que cumpriu suspensão pela Sul-Americana, e os jovens Luís Eduardo e Zortea.

O trio substituirá Arthur, que tem lesão muscular, Carlos Vinícius e Viery, suspensos, acompanharão a delegação em Curitiba.

O técnico Luís Castro também não terá Amuzu. O ganês trata lesão no tornozelo direito há uma semana e foi vetado pelo Departamento Médico. O Tricolor terá mudanças em todos os setores para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, neste sábado (2), às 20h30min.