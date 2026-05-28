Luís Castro chama goleiro da sub-17 para treino com o time principal do Grêmio

João Vitor tem 1m94cm e contrato até 2029 com o Grêmio. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

O Grêmio teve outro jovem das categorias de base observado pela comissão técnica do time principal. Luís Castro convocou o goleiro João Vitor, 16 anos, para completar os trabalhos nesta quinta-feira (28) no CT Luiz Carvalho.

No momento, a equipe está desfalcada de dois jogadores da posição. Weverton está com a Seleção Brasileira em preparação para a Copa do Mundo. Gabriel Grando sofreu fratura em um dedo e seguirá em recuperação pelas próximas semanas.

Thiago Beltrame e Gabriel Menegon são as duas alternativas no grupo. Por isso, a comissão técnica convocou mais uma peça para completar as atividades.

O Grêmio publicou uma imagem do jovem no treino com os companheiros. Titular da categoria sub-17, o goleiro é natural de Florianópolis e iniciou aos 12 anos na escolinha do clube.

O contrato de João tem validade até 30 de abril de 2029.



