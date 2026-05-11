Luís Castro avalia derrota do Grêmio para o Flamengo e ingresso no Z-4: "É uma tempestade perfeita"

O técnico do Grêmio, Luís Castro, lamentou a derrota para o Flamengo, neste domingo (10), na Arena. Segundo ele, o time adversário foi superior ao longo de toda a partida e fez por merecer o resultado. O problema maior é que a derrota coloca a equipe gaúcha na zona de rebaixamento.

— Sou de convicções. Tenho convicção que vamos ter coisas boas ao longo da temporada. É um dia que nos lança para a desconfiança total, por ter sido um jogo não muito concedido, por ter um adversário superior a nós e por ter caído no Z-4. Portanto é um cenário, um contexto para explodir e falar muita coisa. É uma tempestade perfeita. Agora está tudo mal. É preciso ter calma e fazer uma reflexão racional e não emocional.

Sobre o desempenho do time, que perdeu uma invencibilidade de mais de cem dias em casa, comentou:

— Não vou dizer que é um passo atrás, mas é um resultado que nos desilude naquele que era o caminho de crescimento do time.