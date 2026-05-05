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Notícia

Lesionados e fora dos planos: os desfalques do Grêmio para decisão contra o Riestra

Arthur e Nardoni estão lesionados, enquanto Monsalve segue fora das listas de relacionados

Geison Lisboa

Direto de Buenos Aires

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