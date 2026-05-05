Lesionados e fora dos planos: os desfalques do Grêmio para decisão contra o Riestra

Monsalve não viajou com a delegação para Buenos Aires. Lucas Uebel / Gremio.net

O técnico Luís Castro terá dois desfalques por lesão e um por opção para a partida contra o Riestra. No departamento médico estão os volantes Nardoni e Arthur. Já o meia Monsalve, mais uma vez, não foi relacionado.

A situação do colombiano chama atenção. A última vez em que entrou em campo foi na derrota para o Cruzeiro, em Minas Gerais, no dia 18 de abril, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, deixou de ser alternativa para o treinador.

Nos jogos contra Coritiba, Palestino e Athletico-PR, o meia sequer foi relacionado para o banco de reservas. O cenário se repete nesta terça-feira (5). Monsalve não viajou com a delegação para Buenos Aires e completará o quarto jogo consecutivo fora dos planos.

No caso dos volantes, as ausências são explicadas por lesões. Arthur se recupera de um problema muscular de grau 1, com prazo de retorno estimado entre duas e três semanas. Já Nardoni teve diagnosticada uma lesão de grau 2 na coxa esquerda e deve desfalcar a equipe por três a quatro semanas.

A boa notícia é o retorno de Amuzu. O atacante está recuperado de uma lesão no tornozelo, sofrida na vitória sobre o Coritiba, e há a expectativa de que inicie a partida entre os titulares.

Riestra e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo é válido pela quarta rodada do Grupo F. O Tricolor ocupa a segunda colocação, com quatro pontos.