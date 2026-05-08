Grêmio

Olho no adversário
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Leonardo Jardim projeta Flamengo para enfrentar o Grêmio e elogia Gabriel Mec: “Jogador de talento”

Time carioca já está em Porto Alegre, após confusão em Medellín, e técnico garantiu atenção ao aspecto fisiológico para recuperar atletas

Nicholas Lyra

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