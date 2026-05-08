Leonardo Jardim projeta Flamengo para enfrentar o Grêmio e elogia Gabriel Mec: “Jogador de talento”

Técnico do Flamengo concedeu entrevista coletiva na Capital, nesta sexta-feira (8). Nicholas Lyra / Agencia RBS

O Flamengo já está em Porto Alegre para o jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Após a confusão em Medellín, o clube desembarcou na Capital confiante para ficar com os três pontos por WO contra o Independiente.

Em entrevista coletiva em um hotel de Porto Alegre nesta sexta-feira (8), Jardim projetou o jogo contra o Grêmio:

— O Grêmio preza pela organização. Temos que respeitar. Vamos fazer o nosso melhor, e jogar dentro daquilo que é a nossa ideia, procurar os três pontos, que é o que fazemos em todos os jogos. Vai ser um grande duelo — afirmou.

Jardim também fez questão de elogiar Gabriel Mec, mas garantiu que não haverá atenção especial na marcação do meia:

— É um jogador jovem, de talento. No ano passado já começou a aparecer. Mas com certeza nossa prioridade é a equipe do Grêmio como um todo, e a nossa forma de se postar — declarou.

Sem "descanso"

Apesar do “descanso” por não ter jogado contra o Independiente (a partida foi interrompida com menos de cinco minutos), o treinador alertou para uma atenção especial ao aspecto fisiológico em decorrência da viagem de volta ao Brasil:

— Vamos preparar os jogadores fisicamente. Em termos fisiológicos, temos que dar atenção. Passamos quase uma noite sem dormir. No avião não é a mesma coisa.

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Jardim também elogiou Arthur. O volante está fora da partida, mas foi citado pelo comandante, que relembrou enfrentamentos na Europa.

— É um grande jogador. Já joguei contra quando ele estava na Juventus — relembrou.