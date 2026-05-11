Lateral do Grêmio passa a noite em hospital e perde reapresentação do elenco

Tricolor não adotou protocolo de concussão cerebral na substituição. Duda Fortes / Agencia RBS

O lateral-esquerdo Pedro Gabriel foi a ausência na reapresentação do Grêmio na manhã desta segunda-feira (11). Após ser substituído logo aos 10 minutos da derrota para o Flamengo, na noite de domingo (10), o jogador passou a noite no hospital, em observação.

Levado direto da Arena para o Hospital Moinhos de Vento, o jovem foi submetido a tomografia e exames neurológicos e dormiu no local. O jogador recebeu alta no começo da tarde desta segunda (11).

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, Pedro Gabriel chegou a ficar desacordado em campo depois de ter sido atingido pelas travas da chuteira do meia Carrascal. No lance involuntário, o atleta flamenguista caiu no gramado e ergueu os pés, atingindo o rosto do gremista.

Apesar do susto, o Grêmio não utilizou o protocolo de concussão cerebral da CBF. Desta forma, não há impedimento para que ele seja escalado na quinta-feira (14), contra o Confiança, em Aracaju (SE), pelo jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil. A ideia é que o lateral retorne ao CT Luiz Carvalho na terça-feira (12).