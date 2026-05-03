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Lateral do Athletico-PR é expulso após confusão com atacante do Grêmio; entenda

Aos 29 minutos, Esquivel atingiu Enamorado com cotovelada; aos 39 do segundo tempo, Riquelme levou segundo amarelo

Zero Hora

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