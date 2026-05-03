Lateral do Athletico-PR é expulso após confusão com atacante do Grêmio; entenda

Mais uma vez, o Grêmio voltou a atuar com um jogador a mais em uma partida. Na partida contra o Athletico-PR, na noite deste sábado (2), Esquivel, lateral-esquerdo, foi expulso.

O lance que resultou na expulsão do jogador foi no minuto 29. Após uma dividida envolvendo Braithwaite no lado direito de ataque do Grêmio, Enamorado e Esquivel se "estranharam". O jogador do Grêmio caiu junto com o adversário, que reagiu com uma cotovelada.

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Após aplicar o cartão amarelo, o árbitro Savio Pereira Sampaio foi chamado ao VAR. Após consulta ao vídeo, ele decidiu por expulsar o jogador do Athletico-PR. Enamorado não recebeu cartão no lance.

Essa é a quinta expulsão de adversários contra o Grêmio nos últimos quatro jogos. Contra Coritiba (dois jogadores), Palestino e Confiança, a situação também aconteceu.

Expulsão tricolor no final