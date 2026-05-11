Jovem do Grêmio agredido em jogo do Gauchão Sub-17 escapou de lesões graves

O jogador do Grêmio agredido com uma voadora no Gauchão Sub-17 escapou de ferimentos graves. Após a confusão na partida contra o Sulbrasil, na partida de volta das quartas de final, o jovem levou apenas um ponto no lábio.

A cena viralizou nas redes sociais, mas, segundo fontes ouvidas por GZH, poderia ter sido muito grave. Se o impacto fosse em um ponto do rosto diferente, a lesão colocaria em risco o jogador do Grêmio atingido.

O autor da voadora se manifestou nas redes sociais. Admitiu ter "passado dos limites" e disse estar buscando "pedir desculpas pessoalmente aos envolvidos e assumir as consequências". O clube também publicou uma nota de repúdio. Um trecho diz: "Após uma briga generalizada entre os atletas das duas agremiações, um de nossos atletas agrediu de forma absolutamente desmedida um atleta do Grêmio. O atleta que provocou a agressão já foi afastado e será encaminhado para atendimento psicológico."

Na súmula, o árbitro registrou o motivo para a expulsão de Arthur Xavier.

"Expulsei diretamente o referido atleta por invadir a área técnica adversária visando confronto e atingir com uma "voadora" o atleta nº 9 do Grêmio, sr. Arilson Nascimento, gerando um conflito entre as equipes. O atleta era um jogador substituto e deixou o banco de reserva sem reclamações. O atleta atingido sofreu um corte no rosto e foi atendido pela equipe médica do clube".

Clube avalia medida

A direção do Grêmio avaliará em reunião nesta segunda-feira (11) se buscará medidas jurídicas contra o jogador do Sulbrasil e demais envolvidos na confusão. A Federação Gaúcha de Futebol pediu as imagens para avaliar punições aos envolvidos.

Ao todo, pelo tumulto no fim do jogo, cinco jogadores acabaram expulsos. Três do Grêmio e dois do adversário. Na próxima fase, o Tricolor enfrentará o Progresso.















