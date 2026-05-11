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Briga em campo
Notícia

Jovem do Grêmio agredido em jogo do Gauchão Sub-17 escapou de lesões graves

Arilson levou apenas um ponto, após sofrer um corte no lábio pela voadora dada por jogador do Sulbrasil

Marco Souza

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