Jornal holandês destaca "pequeno desmaio" de goleiro do Grêmio

A reação do goleiro Weverton, 38 anos, ao saber que foi convocado para jogar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira repercutiu internacionalemnte. O jornal holandês De Telegraph publicou o vídeo do momento em seu site, afirmando que o jogador do Grêmio perdeu a consciência durante a comemoração.

"A princípio, nada parece errado: o goleiro está se preparando para sua segunda Copa do Mundo e comemora efusivamente com familiares e amigos, como mostra um vídeo que ele compartilhou. Quando está pulando com um amigo, algo dá terrivelmente errado e o goleiro desmaia repentinamente", escreveu o jornal.

Na sequência, o site holandês chegou a afirmar que Weverton ficou inconsciente por cerca de meio minuto.

Nos comentários da matéria, usuários chamaram o jornal de "sensacionalista" e disseram que o post era "exagerado".

Relembre

Weverton compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a festa dele e da família ao receber a notícia da convocação para a Seleção Brasileira.

"Da câmera da minha casa para vocês.. apreciem com moderação, porque esse vídeo tem muitas camadas", escreveu na legenda.

No dia seguinte, em entrevista coletiva de imprensa, Weverton falou sobre o episódio.

— Sendo bem sincero, eu nem sei o que aconteceu ontem. Eu acho que eu tive um pequeno desmaio. E eu já vi as imagens várias vezes, e eu já agradeci a Deus pelo grande livramento do meu irmão não ter esmagado a minha cabeça. Talvez aquilo que era para ser uma alegria ia virar uma tragédia — brincou o goleiro.

Veja a entrevista coletiva de Weverton