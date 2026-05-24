Jogador do Grêmio se manifesta após falha contra o Santos: “Frustração e raiva”

Caio Paulista cometeu uma falha grave no primeiro gol do Santos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Santos abria o placar na Arena após uma falha grave do lateral-esquerdo Caio Paulista. Ao tentar dar um passe para um companheiro, ele perdeu a bola para o adversário, que construiu a jogada que culminou no gol de Gabigol.

Imediatamente após o gol, Caio Paulista virou alvo de vaias dos quase 40 mil gremistas presentes na Arena. O jogador sentiu o peso do erro, mas admitiu o equívoco e pediu desculpas nas suas redes sociais.

Em um trecho do seu post, Caio Paulista escreveu:

“Tenho certeza de que não serei mais a mesma pessoa e que me tornei mais forte. Peço desculpas aos torcedores pela frustração e raiva que causei, mas também agradeço por terem me apoiado no seguimento do jogo. Grande superação da equipe e três pontos importantes… isso é ser GRÊMIO”, disse Caio Paulista em sua conta no Instagram.

Para o jogo diante do Torque, na terça-feira (26), na Arena, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, Pedro Gabriel estará de volta à lateral esquerda. Com isso, Caio Paulista volta a ser opção no banco de reservas.