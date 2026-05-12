Jogador do Grêmio entra na pré-lista da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

Weverton comemora título gaúcho pelo Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

Titular do Grêmio, o goleiro Weverton foi um dos nomes enviados à Fifa pelo técnico Carlo Ancelotti na pré-lista para a Copa do Mundo. A informação foi publicada pelo ge.globo e confirmada por Zero Hora.

O atual camisa 1 do Tricolor desembarcou em Porto Alegre no começo da temporada e tem sido um dos destaques da equipe no Brasileirão. Weverton atuou em 27 partidas e sofreu 25 gols.

Outros goleiros da lista

Alisson (Liverpool),

John (Nottingham Forest),

Bento (Al-Nassr),

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corithians)

A lista com 55 nomes é uma das exigências da Fifa para a Copa do Mundo. Todos são inscritos na competição, mas só 26 fazem parte da delegação. As seleções têm até a data da abertura da competição, dia 11 de junho, para realizarem alterações.

A convocação definitiva será feita por Ancelotti no dia 18 de maio, às 17h (horário de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Os convocados se apresentam dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis, com exceção dos envolvidos na final da Champions, entre PSG e Arsenal.

A Copa do Mundo começa em 11 de junho nos Estados Unidos, México e Canadá.

O ge.globo também apurou outros nomes que estão na pré-lista de Ancelotti. Confira: