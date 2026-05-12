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Jogador do Grêmio entra na pré-lista da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

Weverton foi um dos goleiros escolhidos por Carlo Ancelotti na relação de 55 nomes enviados à Fifa

João Praetzel

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