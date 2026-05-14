Jogador do Grêmio deixa o campo após choque na cabeça; confira a análise do lance

Gustavo Martins foi substituído ainda no primeiro tempo. Lucas Uebel / Grêmio

Além do gol de Braithwaite, o primeiro tempo da partida entre Confiança e Grêmio, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil, teve um momento que assustou o torcedor gremista.

Aos 42 minutos, Gustavo Martins jogou a bola para fora e deitou no gramado. Pouco tempo antes, o zagueiro sofreu uma queda após arrancada pelo meio do campo. Ao ser desarmado, caiu com a cabeça no campo. Ele levantou, mas não conseguiu seguir na partida.

Depois de receber atendimento, o defensor foi levado ao vestiário para ser avaliado. Por volta dos 46 minutos, Balbuena entrou no lugar de Gustavo Martins.

— Um choque muito forte, mas, aparentemente, não foi maldoso. Foi um choque dos dois zagueiros, que são altos e fortes. Então, naturalmente, deu um impacto no defensor gremista — destacou Saimon Bianchini, repórter e comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha.

Confira a análise do lance