Guris da base ganham espaço e dão boa resposta para a aposta nos "cascudinhos" do Grêmio

Jefinho é um dos jovens que ainda briga por mais minutos no Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

É a hora dos cascudinhos na Arena. O novo momento do Grêmio na temporada tem sido sustentado por guris formados nas categorias de base do clube. Viery, Gustavo Martins, Pedro Gabriel e Gabriel Mec viraram solução para os problemas surgidos no campo.

O técnico Luís Castro cumpriu a promessa de dar mais minutos aos jovens. E o resultado apareceu. Além do impacto dentro das quatro linhas, há também a expectativa de solução para algumas das dificuldades financeiras do clube.

O caso de maior sucesso é o de Viery. O zagueiro, muitas vezes improvisado como lateral-esquerdo, esteve em campo por 593 minutos na temporada passada. A direção da época apostou nas contratações de Balbuena e Wagner Leonardo como solução para o problema defensivo. Com a chegada da atual comissão técnica, porém, o jovem ganhou a oportunidade de jogar como zagueiro. E deu conta do recado.

A dúvida agora é quantos minutos mais Viery estará à disposição do Grêmio. Até agora, com 1754, o defensor de 21 anos é um dos destaques do time e já desperta interesse de clubes do exterior.

Situação semelhante vive Gustavo Martins. Promovido por Renato Portaluppi em 2023, o zagueiro passou por altos e baixos. Agora, a dupla da base tem dado boa resposta. A partir da solidez da parceria, o time completou contra o Deportivo Riestra cinco jogos sem sofrer gols.

Reforços para o meio-campo

Mec tem sido um dos destaques da equipe de Luís Castro. Jeff Botega / Agencia RBS

Gabriel Mec surgiu com destaque entre as opções na lista de alternativas para a função de meia. A afirmação do meio-campista de 18 anos nas últimas partidas ficou evidente. Depois de ser testado como ponta, o jovem passou a ser utilizado mais centralizado. Nos cinco jogos mais próximo do centroavante, ele contribuiu com uma assistência e um gol.

— Agora, neste momento, camisa 10, camisa 10, olhando para o grupo de trabalho, temos o Mec, a primeiro ano que está a disputar o Brasileirão, aliás, não só o MEC. O Pedro Gabriel igual, o Viery com poucos 70 minutos no ano passado do Brasileirão. Há muitos jogadores que estão nesse novo projeto e nessa nova construção — disse Luís Castro, após a vitória sobre o Confiança.

Sem Arthur, outro que veio da base, a solução para o meio-campo poderá ser outra promessa. Depois de alguns meses sem oportunidades, Tiaguinho apareceu contra o Deportivo Riestra na última quarta-feira. O volante vira opção para jogar ao lado de outro marcador contra o Flamengo, neste domingo, na Arena, pelo Brasileirão.

- O Tiago está em processo de crescimento, os jovens precisam de contexto, precisam de minutos e precisam de pessoas que os valorizem, porque isto de utilizar jovens não é só porque é um jovem agora vai a jogar, não é assim. Eu posso dar vários exemplos de jogadores com 16, 17 anos que começaram a ter minutos nas equipes onde eu trabalhei e que depois da pressão midiática, a questão do resultado associado, quer dizer, parecia que estamos a falar de jogadores de 24, 25 ou 30 anos. É só uma questão de dar tempo ao tempo - explicou Vitor Severino, auxiliar de Castro, após o empate contra o Athletico-PR.

Outras apostas caseiras

A lista de novidades também conta com outros candidatos. Riquelme voltou a ser aproveitado. Luis Eduardo também recebeu elogios como alternativa para a defesa.

Mas pela carência do momento, Jefinho é cotado para ganhar mais minutos na sequência. O jovem meio-campista recebeu elogios pelo rendimento nos treinamentos. Além de ser observado como meia, sua posição de origem, o jogador também passou a ser treinado para jogar como volante.

Uma carência que cresceu nas últimas semanas com as lesões no setor. Zortea, que estreou nos profissionais nesta temporada, completa a lista de apostas caseiras para a posição.