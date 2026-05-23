Grêmio x Santos hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Grêmio e Santos se enfrentam neste sábado (23), às 19h, pela 17ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
O Tricolor vem de empate com o Bahia, em 1 a 1, na última rodada. Já o Peixe foi derrotado pelo Coritiba, por 3 a 0.
Escalações confirmadas para Grêmio x Santos
Grêmio: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Caio Paulista; Noriega, Pérez e Braithwaite; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Miguelito; Rony e Gabigol. Técnico: Cuca.
Arbitragem para Grêmio x Santos
Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). VAR: Rafael Traci (SC).
Onde assistir a Grêmio x Santos
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h, com Vitória x Inter;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada de Grêmio x Santos às 19h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O canal Premiere anuncia a transmissão.
Como chegam Grêmio x Santos
Grêmio
Com a vitória sobre o Palestino, o time treinado por Luís Castro se manteve na vice-liderança do Grupo F. São 10 pontos em cinco jogos na Sul-Americana.
Em relação ao Brasileirão, o Tricolor está em 15º, com 18 pontos. Na última rodada, empatou com o Bahia fora de casa.
Santos
O Peixe vem de empate com o San Lorenzon, em 2 a 2, na Sul-Americana. Na lanterna do Grupo D, somou apenas quatro pontos em cinco jogos.
Já no Brasileirão, o Santos também vive momento de instabilidade. Na última rodada, perdeu para o Coritiba, por 3 a 0, e atualmente é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 18 pontos.
