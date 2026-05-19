Grêmio x Palestino: tudo sobre o jogo da quinta rodada da Sul-Americana. Arte GZH

Grêmio e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de um empate contra o Bahia, em 1 a 1, pelo Brasileirão. Já o Palestino goleou o Deportes La Serena por 5 a 1, no Campeonato Chileno.

Escalações para Grêmio x Palestino

Grêmio: Weverton; Gustavo Martins, Viery e Wagner Leonardo (Luis Eduardo); Pavon, Leo Pérez, Noriega e Pedro Gabriel; Gabriel Mec, Amuzu (Enamorado) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Palestino: Pérez; Garguez, Espinoza, Roco e Zuñiga; Fernández (Meza), Gallegos, Montes, Carrasco e Munder; Da Silva. Técnico: Guillermo Farré.

Arbitragem para Grêmio x Palestino

Carlos Benitez (PAR), auxiliado por Roberto Cañete (PAR) e Jose Villagra (PAR). VAR: Kevin Pazmino (EQU)

Onde assistir a Grêmio x Palestino

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

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e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A Paramount+ anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio e Palestino

Grêmio

Com o empate diante do Bahia, o time treinado por Luís Castro deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão, apesar de ter a mesma pontuação do Corinthians, primeiro time do Z4.

Na Sul-Americana, o Grêmio é o vice-líder da chave com sete pontos e busca chegar na última rodada, enfrentamento direto contra o líder Montevideo City Torque, com chances de tomar o primeiro lugar.

Palestino

Nono colocado no Campeonato Chileno, apesar da goleada na última rodada, o Palestino chega em momento instável para enfrentar o Grêmio.

Sem chances de classificar direto às oitavas de final e com poucas possibilidades de chegar aos playoffs (terminar em segundo do grupo), o time disputará os últimos jogos da Sul-Americana para cumprir tabela.

Ingressos para Grêmio x Palestino

Ingressos para Grêmio x Palestino. Grêmio / Divulgação