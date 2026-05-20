Grêmio e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de um empate com o Bahia, em 1 a 1, pelo Brasileirão. Já o Palestino goleou o Deportes La Serena por 5 a 1, no Campeonato Chileno.

Escalações confirmadas para Grêmio x Palestino

Grêmio: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Noriega, Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu; Braithwaite. Técnico: Luís Castro.

Palestino: Pérez; Alegría, Espinoza, Roco e León; Fernández, Montes e Gallegos; Carrasco, Salgado e Ronnie Fernández. Técnico: Guillermo Farré.

Arbitragem para Grêmio x Palestino

Carlos Benitez (PAR), auxiliado por Roberto Cañete (PAR) e Jose Villagra (PAR). VAR: Kevin Pazmino (EQU)

Onde assistir a Grêmio x Palestino

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e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A Paramount+ anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio e Palestino

Grêmio

Com o empate diante do Bahia, o time treinado por Luís Castro deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão, apesar de ter a mesma pontuação do Corinthians, primeiro time do Z-4.

Na Sul-Americana, o Grêmio é o vice-líder da chave com sete pontos e busca chegar na última rodada ainda com chances de terminar em primeiro do grupo. Na terça-feira, o Montevideo City Torque goleou o Deportivo Riestra por 4 a 1.

Palestino

Nono colocado no Campeonato Chileno, o Palestino chega em momento instável para enfrentar o Grêmio, apesar da goleada na última rodada.

Sem chances de classificar direto às oitavas de final e com poucas possibilidades de chegar aos playoffs (terminar em segundo do grupo), o time disputará os últimos jogos da Sul-Americana para cumprir tabela.

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Ingressos para Grêmio x Palestino

Ingressos para Grêmio x Palestino. Grêmio / Divulgação