O Grêmio perdeu para o Flamengo neste domingo (10), na Arena, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Carrascal marcou para os cariocas na vitória por 1 a 0.
Com o resultado, o Tricolor entra no Z-4 do Campeonato Brasileiro. Siga a repercussão no Balanço Final, ao vivo no site e app de GZH, no YouTube e na Rádio Gaúcha.
Os lances de Grêmio x Flamengo
Confira a tabela do Brasileirão atualizada
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