Grêmio x Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo (10), às 19h30min, pela 15ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
Pelo Brasileirão, o Tricolor vem de um 0 a 0 com o Athletico-PR. Depois, pela Sul-Americana, venceu o Riestra por 3 a 0. Já o Rubro-Negro também empatou, mas em 2 a 2, com o Vasco, pelo Brasileirão. Pela Libertadores, o Flamengo teve jogo cancelado na quinta-feira com o Independiente Medellín.
Escalações para Grêmio x Flamengo
Grêmio: Weverton; Balbuena, Gustavo Martins e Viery; Pavon, Leonel Pérez, Noriega e Pedro Gabriel; Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (De la Cruz); Luiz Araújo, Samuel Lino (Plata) e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Leonardo Jardim.
Arbitragem para Grêmio x Flamengo
Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
Onde assistir a Grêmio x Flamengo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h30min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere anuncia a transmissão.
Como chegam Grêmio x Flamengo
Grêmio
O Tricolor vem de uma sequência de oscilações. Nas últimas três rodadas do Brasileirão, perdeu para o Cruzeiro (2 a 0), venceu o Coritiba (1 a 0) e empatou com o Athletico-PR (0 a 0). Agora, soma 17 pontos e está em 14º.
Para este jogo, o técnico Luís Castro terá a baixa de Riquelme, expulso diante do Furacão. Por outro lado, Viery e Carlos Vinícius voltam a ficar à disposição depois de cumprirem suspensão. Ambos devem iniciar entre os titulares.
Flamengo
O Rubro-negro vem de cinco jogos de invencibilidade no Brasileirão. Nas últimas rodadas, venceu Santos (3 a 1), Fluminense (2 a 1), Bahia (2 a 0), Atlético-MG (4 a 0) e empatou com o Vasco (2 a 2). Com isso, soma 27 pontos e está na vice-liderança.
Para este jogo, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com o lateral Alex Sandro, suspenso pelo terceiro amarelo. Por outro lado, Carrascal volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão.
Ingressos para Grêmio x Flamengo
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