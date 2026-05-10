Grêmio x Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Grêmio x Flamengo: tudo sobre o jogo da 15ª rodada do Brasileirão 2026. ArteZH

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo (10), às 19h30min, pela 15ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Escalações para Grêmio x Flamengo

Grêmio: Weverton; Balbuena, Gustavo Martins e Viery; Pavon, Leonel Pérez, Noriega e Pedro Gabriel; Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (De la Cruz); Luiz Araújo, Samuel Lino (Plata) e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem para Grêmio x Flamengo

Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

Onde assistir a Grêmio x Flamengo

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e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h30min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio x Flamengo

Grêmio

O Tricolor vem de uma sequência de oscilações. Nas últimas três rodadas do Brasileirão, perdeu para o Cruzeiro (2 a 0), venceu o Coritiba (1 a 0) e empatou com o Athletico-PR (0 a 0). Agora, soma 17 pontos e está em 14º.

Para este jogo, o técnico Luís Castro terá a baixa de Riquelme, expulso diante do Furacão. Por outro lado, Viery e Carlos Vinícius voltam a ficar à disposição depois de cumprirem suspensão. Ambos devem iniciar entre os titulares.

Flamengo

O Rubro-negro vem de cinco jogos de invencibilidade no Brasileirão. Nas últimas rodadas, venceu Santos (3 a 1), Fluminense (2 a 1), Bahia (2 a 0), Atlético-MG (4 a 0) e empatou com o Vasco (2 a 2). Com isso, soma 27 pontos e está na vice-liderança.

Para este jogo, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com o lateral Alex Sandro, suspenso pelo terceiro amarelo. Por outro lado, Carrascal volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão.

Ingressos para Grêmio x Flamengo

Tabela de preços para Grêmio x Flamengo. - / Grêmio/Divulgação