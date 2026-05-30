Grêmio x Corinthians hoje: horário, onde assistir ao vivo e escalações pelo Brasileirão

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste sábado (30), às 17h30min, pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.
O Tricolor vem de vitória sobre o Santos, na última rodada. O clube paulista venceu o Atlético-MG. Ambos estão próximos da zona de rebaixamento.
Escalações para Grêmio x Corinthians
Grêmio: Thiago Beltrame; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Arthur, Tetê, Gabriel Mec e Braithwaite; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz
Arbitragem para Grêmio x Corinthians
Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Luanderson Lima dos Santos (BA) e Andrey Luiz de Freitas (PR). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
Onde assistir a Grêmio x Corinthians
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às16h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBS TV, ge tv e o Premiere anunciam a transmissão.
Como chegam Grêmio e Corinthians
Grêmio
O técnico Luís Castro não contará com os goleiros Weverton, que já está com a Seleção Brasileira, e Gabriel Grando, lesionado. Portanto, Thiago Beltrame deve ser o titular contra o Corinthians.
Gustavo Martins tem chance de retornar e pode formar a dupla de zaga com Viery. No meio de campo, Arthur pode começar a partida. No lado direito, Tetê e Enamorado disputam posição. Na armação, Gabriel Mec é favorito para ser o titular no lugar de Braithwaite.
Corinthians
O clube paulista também não contará com um jogador que disputará a Copa do Mundo. Memphis Depay já está com a seleção holandesa e não joga.
De resto, o técnico Fernando Diniz pode manter a escalação que começou no meio da semana pela Libertadores, mas foi derrotada em casa para o Platense.
Ingressos para Grêmio x Corinthians
Os ingressos já estão disponíveis para os torcedores pelo site gremio.net. As vendas serão encerradas às 18h15min do dia da partida. Os valores das entradas podem ser conferidos na tabela abaixo:
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar