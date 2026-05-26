O Grêmio empatou em 2 a 2 com o Montevideo City Torque nesta terça-feira (26), na Arena, e terá de disputar os playoffs da Copa Sul-Americana para tentar uma vaga nas oitavas de final.

Com o resultado desta noite, a equipe comandada por Luís Castro encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo F, com dois pontos a menos que o clube uruguaio.

A repercussão do empate você acompanha no Balanço Final, apresentado por Diori Vasconcelos, ao vivo no site e no app de GZH, no YouTube e na Rádio Gaúcha.

Os lances de Grêmio x City Torque

Equipes se enfrentam pela Sul-Americana. Arte GZH

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