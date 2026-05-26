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Grêmio x City Torque na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

Tricolor empata com City Torque, na Arena, e fica sem vaga direta nas oitavas da Sul-Americana

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